Екатеринбург, 24 ноября, 2015, 18:21 — ИА Регнум. Городская дума Екатеринбурга официально сняла полномочия с депутата Вячеслава Вегнера. Ранее депутат написал заявление о добровольном сложении полномочий в связи с переходом на работу в Законодательное собрание Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ТАСС

Напомним, что решением политсовета свердловского обкома КПРФ кандидатура Вячеслава Вегнера была утверждена на вакантное место в региональном заксобрании. Место освободилось после осенних выборов и перехода депутата Елены Кукушкиной на работу в Законодательное собрание ЯНАО. Все документы, связанные с утверждением кандидатуры Вячеслава Вегнера, были переданы для рассмотрения в свердловский избирком.

Однако в избирательной комиссии затребовали от Вячеслава Вегнера документы о сложении полномочий, несовместимых со статусом депутата заксобрания. Речь шла о мандате депутата городской думы Екатеринбурга. Вячеслав Вегнер написал заявление о добровольном сложении полномочий депутата городской думы, копию которого отправил в региональный избирком. Ситуация была решена, и 17 ноября депутат принёс присягу в законодательном собрании Свердловской области.

Отметим, что на сегодняшнем заседании городской думы рассматривался вопрос о досрочном сложении полномочий депутатом Виктором Ананьевым. Депутаты городской думы решили не снимать полномочия со своего коллеги, который ранее выразил желание выйти из представительного органа и заняться бизнесом.