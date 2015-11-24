Ульяновск, 24 ноября, 2015, 18:12 — ИА Регнум. Системное развитие социальной и инженерной инфраструктуры каждого села позволяет не только поддерживать реальный сектор экономики данных территорий, но и создать условия для комфортной жизни на селе. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, об этом губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил в рамках презентации инвестиционного проекта по строительству свиноводческого комплекса в Майнском районе, который планирует реализовать ООО «Росагро».

Объем инвестиций в проект составит более 500 миллионов рублей, из них 10% уже направлено на строительство.

После выхода на проектную мощность в свинокомплексе будет выращиваться более 18 тыс. голов откормочных свиней в год, что составит более 2,1 тыс. тонн свинины II категории ежегодного производства.

По словам руководителя ООО «Росагро» Юрия Дурманова, до конца 2016 года планируется окончить строительство всех основных производственных корпусов и кормоцеха. Завершение проекта намечено на октябрь 2016 года.

«Данный проект имеет высокий экономический эффект. Выручка от реализации животноводческой продукции после выхода на проектную мощность составит более 250 млн рублей в год. Налоговые поступления в местный бюджет составят более 10 миллионов рублей в год», — отметил первый заместитель председателя областного правительства Александр Чепухин.

Благодаря реализации инвестиционного проекта село Копышовка Майнского района вошло в программу «100 точек роста». Проект предусматривает комплексное развитие сельских территорий, в том числе мероприятия по газификации и водоснабжению населенных пунктов, строительству ФАПов и спортивных сооружений, ремонту дорог, ДК, школ, установке детских игровых площадок. На реализацию этих мероприятий планируется привлечь финансовые средства как из федерального, так и областного бюджетов.

Реализация проекта идет в рамках Стратегии комплексного развития сельских территорий до 2030 года, разработанной по поручению губернатора Сергея Морозова и направленной на создание максимально комфортных условий для жителей 500 сельских населенных пунктов.

«Системно развивая социальную и инженерную инфраструктуру каждого села, мы не только поддерживаем реальный сектор экономики данных территорий, но и создаем условия для комфортной жизни на селе. В результате реализации этого проекта в небольшом селе будет создано порядка 100 новых рабочих мест со средней заработной платой 25 тысяч рублей. Здесь будут построены дороги, будут благоустроены зоны отдыха, в село придет газ. То есть строительство свиноводческого комплекса в Майнском районе даст совершенно новую жизнь селу Копышовка», — уверен губернатор.