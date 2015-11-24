Москва, 24 ноября, 2015, 18:11 — ИА Регнум. Порядка 35% жителей столицы уже прошли вакцинацию против гриппа, сообщает московское управление Роспотребнадзора 24 ноября. Все прививки в городе выполняют бесплатно — по месту прописки и при наличие полиса ОМС.

atusaludenlinea.com Прививка

На данный момент программа вакцинации населения за счет средств федерального бюджета реализована на 100%, сообщили в ведомстве. В настоящий момент прививки делают уже за счет средств столичного бюджета, а также за счет личных средств граждан и предприятий, в рамках регионального календаря прививок.

Так, за прошедшую неделю вакцинацию против гриппа прошли более 60 тыс. человек. Всего же по состоянию на 19 ноября в городе привито 4 млн 267 тыс. 601 человек, что составляет 35% от населения столицы. Среди них 137,8 тыс. медицинских работников, 150,9 тыс. работников образовательных учреждений, более 29 тысяч человек сотрудников транспортных предприятий и свыше 35 тыс. работников коммунальной сферы.

В ведомстве уточнили, что в медицинских организациях города имеется достаточное количество вакцины для иммунизации всех желающих. В наличие в том числе и такие препараты, как Гриппол плюс и Совигрипп.

Прививки в учреждениях здравоохранения Москвы проводятся бесплатно. Жители города могут пройти вакцинацию против гриппа, обратившись в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, столичные власти планировали в период осенне-зимнего сезона 2015−2016 годов привить около 4 млн человек, вакцинацию 890 тыс. из которых провести за счет средств городского бюджета