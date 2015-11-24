Махачкала, 24 ноября, 2015, 17:54 — ИА Регнум. Уроженка Кизляра Залина Ибрагимова объявлена в розыск. Ее подозревают в склонении к вступлению в ряды террористической организации жителя Дагестана. Как сообщили ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе СКР по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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Как установило следствие, уговорами и убеждением в течение нескольких месяцев текущего года Ибрагимова склоняла своего знакомого Ибрагима Магомедова к вступлению в незаконные вооруженные формирования на территории Сирии. Поддавшись на уговоры женщины, Магомедов вместе с ней в июле 2015 года вылетел в Турцию, чтобы оттуда нелегально попасть в Сирию. Сама Ибрагимова в августе 2015 года смогла выполнить свой преступный умысел и перейти границу.

Магомедов же был задержан на турецко-сирийской границе. После депортации в Россию в отношении него было возбуждено уголовное дело. В настоящее время судьбу неудачливого вояки решает суд.

Еще одно уголовное дело в отношении жителя Дагестана Гаджи Магомедова начало рассматриваться в Северо-Кавказском окружном военном суде в октябре текущего года. В январе 2013 года Гаджи Магомедов вылетел из Москвы в Каир, где в течение года обучался в исламском университете. После этого обвиняемый через Турцию, в обход пограничных пунктов, проник на территорию Сирии, где, пройдя обучение в лагере террористов, участвовал в военных действиях против Сирийских правительственных войск. Задержали Магомедова в октябре прошлого года в Египте, куда он попал через Турцию. После чего египетскими властями было принято решение о депортации его в Россию. Прокурор просит для участника ИГИЛ наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Отметим, что глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в своем интервью «Газете.ru» подтвердил, что около 600 жителей республики выехали в Сирию и воюют в рядах «Исламского государства».

Другие цифры назвал накануне дня работника МВД, министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Винтервью изданию РИА «Дагестан» он сообщил, что в рядах террористов в Сирии воюют около 800 дагестанцев, из которых убитыми числятся более 100 человек. Магомедов также добавил, что «эта цифра относительная».

Только из Кизилюртовского района, по словам начальника районного отдела МВД Шейхмагомеда Шейхмагомедова ежедневно на войну в Сирию отправляются не менее 30 жителей.

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«Ежедневно воевать в Сирию из Дагестана едут 15−20 человек»