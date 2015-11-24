Нарьян-Мар, 24 ноября, 2015, 17:27 — ИА Регнум. В НАО принят еще один законопроект, смягчающий налоговую нагрузку для начинающих предпринимателей. Документ вносит изменения сразу в три окружных закона, касающихся применения специальных режимов налогообложения. Законопроект, подготовленный Комитетом инвестиций и развития предпринимательства, принят сегодня на 18-й сессии Собрания депутатов. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

visitnao.ru Олени

Документ расширяет перечень видов предпринимательской деятельности, к которой можно применить более простую и экономичную патентную систему налогообложения. Перечень увеличивается на 16 наименований приоритетных для округа направлений — сельское хозяйство, рыболовство, переработка продуктов сельского хозяйства и оленеводства, сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья, деятельность по уходу за инвалидами, сфера оказания бытовых услуг.

Кроме этого, расширяется перечень видов деятельности, к которым применим принцип «налоговых каникул» — налоговая ставка 0% в течение двух лет впервые зарегистрированным налогоплательщикам. К производственной, социальной и научной сферам добавилась сфера оказания бытовых услуг населению.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы сферой обслуживания, так же, как и производства, занимались предприниматели, а не государство — здоровая конкуренция ведет к повышению качества услуг и снижению их стоимости, — уверен глава региона Игорь Кошин. — Чем больше в округе людей созидающих, тем выше качество жизни».

Актуальные изменения коснутся и налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Законопроектом пересмотрены виды деятельности, для которых применяются дифференцированные налоговые ставки в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Всего для применения налоговой ставки 5% предлагается 21 вид деятельности, для ставки 10% — семь видов деятельности.

Новые изменения в Налоговый кодекс РФ дают право субъектам Российской Федерации дифференцировать налоговую ставку при упрощенной системе налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, с 6 до 1 процентов. По инициативе губернатора, принятым окружным законом для 21 вида деятельности устанавливается минимальная ставка — всего 1%. Еще для восьми видов деятельности налоговая ставка составит 3%. Указанные изменения вступят в силу с началом нового налогового периода — первого января 2016 года.