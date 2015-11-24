Минск, 24 ноября, 2015, 17:23 — ИА Регнум. Принимаемых в Белоруссии мер по наращиванию экспорта и поиску новых рынков сбыта на сегодняшний день недостаточно. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков на заседании президиума Совета министров 24 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

government.by Заседание президиума Совета министров Белоруссии

В ходе заседания было отмечено, что по итогам января-сентября 2015 года экспорт белорусских товаров и услуг составил 75,4% к аналогичному периоду прошлого года. В этой связи руководитель правительства указал на то, что «принимаемых мер по наращиванию экспорта и поиску рынков сбыта пока недостаточно и необходима дальнейшая концентрация усилий в этом направлении», сообщает пресс-служба Совмина Белоруссии.

В то же время Кобяков отметил, что при снижении стоимостных показателей экспорта из-за неблагоприятной внешней конъюнктуры цен по ряду товарных позиций всё же наблюдается значительный рост продаж в физических объёмах. По его словам, это касается, в частности, нефтепродуктов, молока и сливок, сыров и творога.

Глава правительства констатировал, что экспорт белорусских товаров на новые перспективные рынки продолжает демонстрировать положительную динамику, и за девять месяцев «составил 664 млн долларов, или 118,4% к уровню января-сентября 2014 года». Также Кобяков подчеркнул «устойчивую тенденцию формирования положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами, по итогам девяти месяцев оно составило 1,2 млрд долларов, или 2,9% ВВП», говорится в сообщении.

Он отметил, в частности, рост поставок на рынки стран Азии, Африки. «Экспорт в страны Восточной Азии увеличился на 27,4%, в том числе в Китай на 37,8%. Поставки в Африку выросли на 8,9%. Востребована белорусская продукция и в государствах Центральной и Северной Америки, экспорт вырос на 12,6%», — сказал Кобяков.

Как передавало ИА REGNUM, по данным Белстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами Белоруссии в январе-сентябре 2015 года составило 1,6858 млрд долларов, что на 26,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Товарооборот в январе-сентябре 2015 года оценен в 42,6638 млрд долларов. За этот период экспорт упал на 26,7% к январю-сентябрю 2014 года — до 20,489 млрд доллароа, импорт сократился на 26,1% — до 22,1748 млрд долларов, а отрицательное сальдо составило 1,6858 млрд долларов (в 2014 году оно также было отрицательным — 2,0843 млрд долларов).

23 ноября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провёл встречу с руководителями нескольких десятков белорусских предприятий-экспортёров и других организаций, участвующих во внешнеэкономической деятельности для обсуждения проблемы наращивания белорусского экспорта.

Участие во встрече приняли представители машиностроительной и строительной отраслей, деревообрабатывающей, химической и нефтехимической, пищевой промышленности, а также белорусских ассоциаций и объединений, страховых, лизинговых организаций и банков, оказывающих поддержку экспортёрам