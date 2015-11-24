Курган, 24 ноября, 2015, 17:34 — ИА Регнум. В Зауралье жильцы новостроек освобождены от платы за капремонт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Конструктор Lego

Жильцы новостроек, которые были построены после утверждения региональной программы капитального ремонта, будут платить взносы на капремонт через пять лет после включения дома в региональную программу.

Это касается новостроек, которые будут включены в региональную программу капитального ремонта при ее актуализации, то есть уточнении, после вступления в законную силу этого изменения. Предположительно, актуализация программы пройдет в конце декабря этого года.

Собственники новостроек, включенных в региональную программу до внесения изменений в региональный закон, обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт по общим правилам.

Еще одно изменение — в домах, где собственники выбрали способ накопления средств на специальном счете — минимальный размер накопленных средств должен быть не менее 30% от предельной стоимости комплексного капитального ремонта дома — стоимости ремонта всех систем и конструкций здания.

Отметим, что подобные пятилетние «каникулы» по капремонтам уже установлены в ряде регионов. К примеру, на аналогичный срок освобождены жители новостроек в Удмуртии, Вологодской области и Оренбуржья. Недавно в Жилищный кодекс были внесены изменения, предоставляющие регионам право вводить такие меры.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня в правительстве ХМАО-Югры всем новым домам региона, введенным в эксплуатацию после 25 декабря 2013 года, предоставлено пятилетнее освобождение от платежей на капремонт. Изменения, внесенные в окружной закон, вступили в силу в ноябре. Югорский фонд капремонта с 14 ноября этого года приостановил выставление квитанций владельцам квартир в таких домах. Данным освобождением смогут воспользоваться свыше 7 000 югорских семей. Обязанность по уплате взносов у них наступит спустя пять лет после ввода дома в эксплуатацию.

«Федеральное законодательство предоставило право регионам самостоятельно устанавливать продолжительность платежных «каникул» для новых домов, введенных в эксплуатацию после утверждения окружной программы капитального ремонта: от нескольких месяцев до пяти лет. После ряда дискуссий и экспертных согласований, в Югре было решено установить максимальный срок освобождения — пять лет. В этот период действуют гарантийные обязательства застройщика. Югорские депутаты поддержали это нововведение», — прокомментировал изменения законодательства заместитель губернатора Югры Дмитрий Шаповал.