Москва, 24 ноября, 2015, 17:20 — ИА Регнум. Московский аэропорт «Домодедово» обратился к пассажирам, прибывшим из Египта, с просьбой оперативно забирать багаж. Как сообщили в пресс-службе в воздушной гавани, по состоянию на 24 ноября в аэропорту находятся около 5,7 тыс. сумок и чемоданов пассажиров, вернувшихся из Египта.

kupivip.ru Чемодан

При этом порядка 12,5 тыс. единиц багажа уже выдано: более 8700 пассажиров получили свои чемоданы в терминале аэропорта, свыше 3750 единиц багажа было передано на доставку «Почтой России» или направлено в регионы регулярными рейсами из воздушной гавани.

Сведения о багаже, который уже поступил в воздушную гавань, авиапутешественники могут уточнить в опубликованном Реестре прибывшего багажа. Информация о багаже без маркировки опубликована на специальной странице сайта «Домодедово».

Напомним, после теракта на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа», возвращавшегося из египетского Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, российских туристов вывозили из арабской республики только с ручной кладью, остальной багаж доставлялся специальными грузовыми самолетами.