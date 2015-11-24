Чебоксары, 24 ноября, 2015, 17:12 — ИА Регнум. В Чувашии следователи устанавливают происхождение смертельного суррогата, который стал причиной гибели троих человек, и открывают горячую линию, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

ИА REGNUM В Чувашии призывают граждан в случае сомнения в качестве алкоголя сообщить об этом в следственное управление

«В ходе расследования уголовного дела у следователей появилась информация о том, что на руках у населения может находиться некоторое количество алкогольной продукции, которая могла быть сбыта под видом элитного алкоголя, в том числе и в качестве подарков», — сказал представитель следственного управления.

В СУСК призывают граждан в случае сомнения в качестве алкогольной продукции не употреблять её и сообщить об этом в следственное управление по круглосуточному телефону (8352) 45−01−83. Особенное внимание необходимо уделить спиртосодержащей продукции, разлитой в бутылки с этикетками Bacardi Black, подчёркивают в управлении.

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Напомним, в Чувашии по факту смерти трех человек от алкогольного отравления проверяется версия о приобретении продукции на территории Московского региона, где также зафиксированы смертельные исходы. В республике по подозрению в сбыте контрафактного алкоголя арестованы четверо человек. Организатором преступной группы в управлении считают 32-летнего чебоксарца, являющегося генеральным директором коммерческой организации, специализирующейся на грузоперевозках.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние две недели в нескольких регионах в результате отравления алкоголем погибли более 15 человек, свыше 10 госпитализированы с тяжелым отравлением. Следственными органами СКР возбуждено девять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ («Производство либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни»).

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