Новосибирск, 24 ноября, 2015, 17:03 — ИА Регнум. Во вторник, 24 ноября, в Новосибирске прошёл ледяной дождь — город покрылся коркой льда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ожеледь

Как отмечают синоптики, это погодное явление связано с произошедшим минувшей ночью потеплением, которое принесло с собой усиление ветра. Температура резко изменилась с — 20 до ноля. Образовавшийся наст осложнил дорожную обстановку, загруженность на дорогах наблюдается весь день. Однако всплеска ДПТ сотрудники ГИБДД не зафиксировали — автомобилисты значительно снизили привычную для города скорость.

Между тем, в федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь» (Сибуправтодор) ИА REGNUM сообщили, что из-за ухудшения погодных условий было ограничено движение междугороднего пассажирского транспорта на федеральной автодороге «Иртыш». Ограничения коснулись только границ Новосибирской области. «Подрядные организации работают в усиленном режиме. Всего на участке от границы с Омской областью до Новосибирска для борьбы с гололедом задействовано более 35 единиц дорожной техники», — отметили в Сибуправтодоре.

В региональном управлении МЧС России корреспонденту ИА REGNUM заявили, что на данный момент проводится отсыпка и расчистка дорожного полотна силами ДРСУ. Для уточнения обстановки к месту направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона.

При этом ледяной дождь плавно перешёл в снег. А в ночь с 24 на 25 ноября Западно — Сибирский Гидрометцентр прогнозирует снег, мокрый снег, метели. На дорогах снежные заносы. Ветер западный 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха — 3, — 5 °C.