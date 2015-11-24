Москва, 24 ноября, 2015, 16:32 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минобороны подписать с Каиром протокол об упрощенных правилах захода кораблей ВМФ РФ в Египет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Martin Fisch Ковровая дорожка

«Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с египетской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в министерстве нацелены на развитие отношений с Египтом по всем направлениям.