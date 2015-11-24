Дамаск, 24 ноября, 2015, 16:31 — ИА Регнум. По неподтвержденным данным, оба пилот российского бомбардировщика Су-24, который был сбит турецкими вооруженными силами в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики, погибли. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает SkyNews.

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Ранее журналисты турецкого отделения CNN сообщили, что погиб один из пилотов российского Су-24.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с королем Иордании Абдаллой II заявил, что Турция ударила России в спину, сбив Су-24.

«Это трагическое событие будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений. Мы всегда относились к Турции как не просто к близкому соседу, а как к дружественному государству. Не знаю, кому было нужно то, что сделано сегодня, во всяком случае, не нам», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер заявил, что турецкая сторона не обратилась к России в связи с тем, что был сбит российский Су-24, а сразу же стала обсуждать этот вопрос с партнерами по военному блоку НАТО.

«Вместо того, чтобы немедленно наладить с нами необходимый контакт, насколько нам известно, турецкая сторона обратилась к своим партнерам по НАТО для обсуждения этого вопроса, как будто это мы сбили их самолет, а не они наш», — отметил Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в сирийской провинции Латакия потерпел крушение российский бомбардировщик Су-24. Президент Путин заявил, что самолет был сбит ракетой «воздух — воздух» с турецкого самолета F-16 и упал на территорию Сирии в четырех километрах от границы с Турцией.