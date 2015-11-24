Онфлёр, Франция, 24 ноября, 2015, 16:17 — ИА Регнум. 25 ноября во Франции стартует XXIII Фестиваль российского кино. Проект является одним из старейших, наряду с фестивалями в Венеции и Каннах, и традиционно пройдёт в городе Онфлер Нижней Нормандии. Кинофорум представит вниманию французской аудитории лучшие современные работы российских режиссёров и соберёт многих известных представителей отечественной киноиндустрии. Ожидается, что из-за большого наплыва зрителей показы начнутся уже сегодня, 24 ноября. Церемония открытия состоится завтра, где первым фильмом конкурсной программы станет комедия Алёны Званцовой «Норвег», сообщили в пресс-службе кинокомпании «Марс Медиа».

Цитата из к/ф «Норвег» реж. Алена Званцова. 2015. Россия Евгений Миронов

Главную роль в «Норвеге» исполнил актёр Евгений Миронов. По сюжету герой, москвич Кириллов, неожиданно для самого себя возглавил клининговое агентство «Настенька», став руководителем мигранток-азиаток. Тем временем к нему едет невеста из Норвегии, весьма толерантных взглядов, которая не потерпит эксплуатации женщин Востока.

Мировая премьера картины состоялась 8 августа на ежегодном российском фестивале игровых, документальных и анимационных фильмов «Окно в Европу». Тогда фильм получил специальный приз жюри «за виртуозное владение жанром» и ещё две награды.

Российская премьера «Норвега» прошла вчера в столичном кинотеатре «Москва», где фильм представили режиссер и сценарист Алена Званцова, исполнитель главной роли Евгений Миронов и продюсер Рубен Дишдишян.

По словам Миронова, в своего героя он влюбился сразу, когда впервые прочитал сценарий. На роль в фильме «Норвег» актёр согласился не раздумывая, так как всегда хотел сниматься в лирической комедии, и такая возможность представилась впервые. До этого актёра приглашали на роли в более серьёзные в основном драматические киноленты.

Главные роли в фильме также исполнили Северия Янушаускайте, Дмитрий Марьянов, Ксения Раппопорт и Роза Хайруллина. «Норвег» выйдет в российский прокат 17 декабря.

В конкурсную программу Фестиваля российского кино, помимо ленты Званцовой, вошли:

драма «Чайки» режиссёра Эллы Манжиевой;

комедия «Honey Money» Арсена Агаджаняна;

драма «Инсайт» Александра Котта;

драма «Находка» Виктора Демента;

псевдодокументальная драма «No comment» Артема Темникова и другие.

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В этом году фестиваль проводится в 23-й раз. Жюри возглавит французский актер Стефан Фрейс, известный по фильмам «Ограбление по-французски» и «Бобро поржаловать!». Специальными гостями Фестиваля станут Карен Шахназаров, Алексей Гуськов, Андрей Мерзликин.

XXIII Фестиваль отметит восьмидесятилетний юбилей Московского метрополитена. В честь этой даты вниманию зрителей будет представлена специальная ретроспектива, подготовленная при поддержке киноконцерна «Мосфильм», а в галерее Danielle Bourdette будет работать выставка фотографа-документалиста Георгия Розова. Также в рамках фестиваля — отдельная детская программа с панорамой документальных фильмов для молодой аудитории, показом мультфильмов и русских сказок.

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