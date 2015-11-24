Чебоксары, 24 ноября, 2015, 16:24 — ИА Регнум. В Чувашии дальнобойщики в очередной раз присоединились к всероссийской акции протеста против взимания дополнительной платы за проезд. На этот раз акция прошла в виде митинга в сквере Чапаева в Чебоксарах, была организованной, на которую собралось более 80 человек. При этом в ходе митинга поступил звонок из мэрии в полицию о том, что акция — несанкционированная, у организатора сотрудники правоохранительных органов взяли объяснительную, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Перед началом акции протеста

В администрации города сослались на норму республиканского закона о проведении митингов, согласно которому организаторы обязаны информировать муниципалитет как минимум за три дня до мероприятия. В то время как информация была подана за сутки до митинга, что, по мнению чиновников, является нарушением закона.

Несмотря на звонок из мэрии и неожиданно появившегося полковника полиции, митинг был продолжен после беседы с координатором акции протеста — лидером фракции КПРФ в Госсовете Чувашии Дмитрием Евсеевым. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат пояснил, что региональная норма об информировании митинга входит в противоречие с федеральным законом, согласно которому уведомление не требуется. Несмотря на это, информацию в мэрию подали.

Напомним, сквер Чапаева относится к числу специально отведённых мест в Чебоксарах, где не требуется разрешение мэрии на проведение митингов. Это касается только тех случаев, когда число участников не превышает 100 человек.

Тем не менее, митинг состоялся, за общественным порядком следила полиция, обошлось без происшествий. Выступали в основном политики — бывшие и нынешние, а также представители перевозчиков и общественники, в то время как сами водители молчаливо и напряжённо стояли с плакатами, изредка переговариваясь между собой.

В ходе митинга было подчёркнуто, что введение платы за проезд для 12-тонных фур в конечном счёте отразится на «простом народе», а не только на перевозчиках: новые сборы повлекут за собой рост цен за услуги перевозчиков, а затем пойдёт «цепная реакция», что приведёт в том числе к удорожанию продуктов питания и товаров первой необходимости — по озвученным на митинге прогнозам, на 10−15%. В ходе акции было замечено, что 15 ноября, когда начала работать система «Платон», в стране за сутки подорожали хлеб и масло. «Нужно решать проблемы не за счёт народа», — подчёркивают водители.

Дальнобойщики также акцентировали внимание на том, что для платы за проезд должен быть в наличии аванс в виде 20 тыс. рублей, в то время как заказчики в лучшем случае расплачиваются по факту получения груза. «Нас обвиняют в том, что наши машины разбивают дороги. Но ведь не зря говорят, что в России две беды, одна из них — дороги, нынешнее состояние которых оставляет желать лучшего: они тоже «убивают» наши машины. А замена, к примеру, одного только колеса обходится в 18−20 тыс. рублей», — сказали участники митинга.

Возмущение вызывает и система штрафов: согласно нововведениям, перед выездом необходимо получить маршрутную карту и платить за каждый километр пути. Если водитель отклонится от маршрута раз, то штраф составляет 40 тыс. рублей. «Маршруты движения всегда определяли оперативно, в том числе исходя из дорожной ситуации. Кроме того, в пути может появиться новый пункт назначения с дополнительным грузом, или появится возможность взять попутный груз — что тогда? Штраф делает любую такую поездку убыточной», — говорят водители. Напомним, в настоящее время введён мораторий в части штрафов.

Дальнобойщики также напомнили, что правительство обещало отменить транспортный налог (за каждую фуру платят по 36 тыс. рублей в год) после включения акцизов в стоимость топлива, но вместо этого вводятся очередные поборы.

Напомним, 11 ноября чувашские дальнобойщики присоединились к акциям протеста против взимания дополнительной платы за проезд. Грузовые фуры со включенными «аварийками» стояли на федеральной трассе в Чебоксарском и Ядринском районах, при въезде в Чебоксары, возле машин — протестующие. По итогам акции один водитель оштрафован за создание помех движению транспортных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 ноября, на территории России заработала государственная система взимания платы («Платон») с транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. В период 15 ноября 2015 года по 29 февраля 2016 года плата составит порядка 1,53 руб/км, затем возрастёт до 3,06 руб/км.

По статистике, которая приводится на сайте оператора «Платон», 56% от общего размера вреда федеральным трассам наносят грузовые автомобили массой свыше 12 тонн, проезд одной такой фуры сопоставим с негативным воздействием от проезда 40−50 тысяч легковушек. Ущерб, наносимый грузовиками дорожному полотну, оценивается в 2,6 трлн рублей, в то время как на дорожное строительство РФ тратит ежегодно примерно 1 трлн рублей.

По данным Росавтодора, в проекте бюджета РФ на 2016 год заложены прогнозные сборы с «12-тонников» в размере около 40 млрд рублей, которые будут инвестированы в дорожное хозяйство страны. За пять дней работы системы «Платон» собрано более 190 млн рублей.

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