Сочи, Краснодарский край, 24 ноября, 2015, 15:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече с королем Иордании Абдаллой II Бен аль-Хусейном заявил, что российские военный самолет Су-24 был сбит ракетой «воздух — воздух» с турецкого истребителя F-16.

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По его словам, самолет упал на территории Сирии в 4 километрах о турецкой границы. В момент удара он находился на высоте 6 километров в одном километре от турецкой границы.

Путин отметил, что крушение Су-24 выходит за рамки обычной борьбы с терроризмом. Российский лидер назвал его «ударом, который РФ нанесли в спину пособники террористов».