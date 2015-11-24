Львов, Украина, 24 ноября, 2015, 15:39 — ИА Регнум. Во Львове украдена гипсовая скульптура Степана Бандеры. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Кунаки

Согласно предоставленной информации, неизвестные похитили статую, которая находилась в подвале жилого дома.

«Стоимость этой скульптуры около ста тысяч гривен (примерно $4 тыс.)… Это экспонат ручной работы известного украинского скульптора. Статуя сохранилась в подвале, откуда ее и похитили. Пока неизвестно, кто совершил эту кражу. Правоохранители установили, что в подвале взломали замок. Сейчас все детали этого инцидента устанавливаются» — пояснила пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

Открыто уголовное производство.

Националистические политические силы Львова с заявлениями пока что не выступали.

Напомним, ранее на Украине велась война с памятниками Ленину, а министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что в Берлине неизвестные сломали крест на памятнике Степану Бандере.