Анкара, 24 ноября, 2015, 15:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу проведет в ближайшее время экстренную пресс-конференцию по поводу инцидента со сбитым в Сирии российским самолетом Су-24, сообщает телеканал Haberturk.

wallconvert.com Американский истребитель F-16 на вооружении ВВС Турции

Ранее премьер-министр Турции обсудил крушение российского военного самолета с главой Генштаба и министром иностранных дел, сообщает Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ подтвердило, что самолет российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике Су-24 потерпел крушение в Сирии возле границы с Турцией.

Предположительно, его могли сбить с земли. Истребитель находился на высоте 6 тыс. метров. Судьба летчиков уточняется. По предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться.

Минобороны РФ подчеркивает, что все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии, что зафиксировано объективными средствами контроля.