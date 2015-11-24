Ереван, 24 ноября, 2015, 15:27 — ИА Регнум. Встреча президентов Армении и Азербайджана состоится 1 декабря в Париже, пишет сегодня газета «Грапарак», ссылаясь на дипломатические источники.

Официальный сайт президента Франции Серж Саргсян и Ильхам Алиев в Елисейском дворце в Париже, 27/10/2014

«Около двух месяцев тому назад Алиев согласился на встречу, поэтому посредники МГ ОБСЕ заявили, что встреча состоится осенью. Однако на парламентских выборах в Азербайджане Алиев должен был сыграть свою роль по удержанию рейтинга, и поэтому не отправился в Нью-Йорк на сессию ГА ООН, где и планировалась встреча», — пишет издание.

По сведениям газеты, на переговорном столе в Париже новых предложений не будет, стороны обсудят вопросы соблюдения режима перемирия и продолжения переговоров.

В Париже с 30 ноября до 11 декабря пройдет Конференция ООН по вопросам изменения климата. На Конференцию приглашены руководители правительств и государств 195 стран. Предполагается, что встреча президентов ожидается в рамках этой Конференции.

В МИД Армении не подтвердили, но и не опровергли возможность проведения встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева 1 декабря в Париже.

«О встрече президентов будет сообщено в надлежащее время, в надлежащем порядке», — заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Ранее вице-спикер армянского парламента, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов сообщил о том, что встреча президентов Армении и Азербайджана, скорее всего, состоится в начале декабря.

В свою очередь американский сопредседатели Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик заявлял, что встреча состоится после конституционного референдума в Армении, намеченного на 6-ое декабря.

Армянские политологи не ожидают от встречи сдвигов в карабахском урегулировании. По мнению директора Института Кавказа Александра Искандаряна, на данный момент никакая работа армянских или азербайджанских дипломатов не может привести к кардинальным изменениям в карабахском урегулировании

По его словам, происходящее в процессе урегулирования и на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских вооружённых сил логично, поскольку все стороны карабахского урегулирования имеют максималистские подходы. «Армянские стороны хотят независимости Арцаха, Баку же его автономии, соответственно в ближайшем будущем говорить о разрешении вопроса излишне», — отметил он. При этом эксперт отметил, что посредники Минской группы ОБСЕ также не ставят задачи скорейшего урегулирования конфликта. «Их задача продолжить диалог с участием посредников и сохранить статус-кво, который на данный момент является самым оптимальным вариантом», — отметил политолог.

В свою очередь директор Центра региональных исследований Ричард Киракосян заметил, что Баку не прилагает усилий для мирного урегулирования, более того антиармянская пропаганда усиливается, а военная риторика крепчает, то есть мы находимся в условиях необъявленной войны», — отметил он.

Эксперт заметил, что посредники МГ ОБСЕ не виновны в отсутствии подвижек в урегулировании, поскольку в условиях отсутствия политической воли у сторон — это невозможно.

По мнению эксперта ИА REGNUM Станислава Тарасова, сообщения о готовящемся саммите Алиев-Саргсян сейчас воспринимаются в контексте продвижения МГ ОБСЕ сценария подписания специального соглашения по соблюдению режима прекращения огня между Баку и Ереваном.

Последняя встреча лидеров Армении и Азербайджана состоялась больше года назад в Париже.