Москва, 24 ноября, 2015, 15:30 — ИА Регнум. Власти Москвы опубликуют программные коды, на основе которых ведется учет голосования на портале «Активный гражданин», заявил на пресс-конференции 24 ноября руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Активный гражданин

«Мы выложим код самого программного продукта и сделаем его открытым, чтобы профессионалы могли разобраться как работает механизм», — сообщил Ермолаеа.

Все результаты голосования проекта «Активный гражданин» будут выложены на портале открытых данных, добавил он.

В свою очередь, председатель комитета государственных услуг, куратор проекта «Активный гражданин» Москвы Елена Шинкарук сообщила, что каждый участник голосования по переименованию станции «Войковская» получит возможность проверить, правильно ли учтен его голос по персональному проверочному коду на сайте ag.mos.ru (под своим логином и паролем с 25 ноября).

Согласно проведенному исследованию по расширенной территориальной принадлежности телефонных номеров, добавила она, доля мобильных номеров немосковского региона составляет около 7%. «В целом в проекте зарегистрировано около 8% региональных номеров. Распределение голосов в этой группе не выходило за рамки общего тренда голосования. За переименование высказались 37,29% участников, против — 49,33%, 7,61% затруднились с ответом и 5,77% оставили решение вопроса за специалистами», — пояснила Шинкарук.

Кроме того, она отметила, что от жителей Войковского района поступали предложение о переименовании станции в «Ленинградскую».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, большинство участников опроса на портале «Активный гражданин» высказались против переименования станции «Войковская» в Москве.

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