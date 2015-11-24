Москва, 24 ноября, 2015, 15:16 — ИА Регнум. В ответ на Су-24 Россия может усилить поддержку сирийских и турецких курдов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Мы можем принять ответные меры, например, усилить поддержку сирийских и турецких курдов. Турция от этого только проиграет», — заявил Жириновский.

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«Если же Турция продолжит провокации против российских самолетов, Генштаб РФ разработает такие ответные меры, что Турции не поздоровится», — уверен депутат Госдумы.

При этом парламентарий считает, что «сначала Генштаб должен закончить расследование: установить, что произошло с российским самолетом, кто причастен к его крушению». «Но даже если выяснится, что он залетел на турецкую территорию — сбивать его не имели права. Если это было сделано с санкции президента Эрдогана, инцидент может отразиться на российско-турецких отношениях», — говорит он.

Говоря о мотивах Турции, лидер ЛДПР заявил, что она не заинтересована в успехе российских воздушно-космических сил в сирийском конфликте.

«Турция заинтересована в том, чтобы война против ИГ в Сирии продолжалась как можно дольше. Это ослабит все страны региона, рано или поздно Турция сама начнет наземную операцию против боевиков и возьмет захваченную ими территорию под свой контроль. Это усилит Турцию и позволит ей реализовать свои энергетические соглашения с Катаром», — рассуждает Жириновский.