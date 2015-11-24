Минск, 24 ноября, 2015, 15:16 — ИА Регнум. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Белоруссии в январе-октябре 2015 года составила 6 млн 646,5 тысячи белорусских рублей, в том числе в октябре — 6 млн 837,6 тысяч рублей, и уменьшилась по сравнению с сентябрем на 0,4%, или на 25,4 тысячи рублей. Такие данные 24 ноября приводит Белстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Реальная заработная плата в Белоруссии (рассчитанная с учётом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-октябре 2015 года уменьшилась на 3,2% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, а за октябрь 2015 года уменьшилась на 1,2% по сравнению с сентябрём.

В октябре 2015 года средняя заработная плата в промышленности составила 7 млн 325,4 тысячи белорусских рублей, в строительстве — 8 млн 263,5 тысячи рублей, на транспорте и в связи — 7 млн 749,9 тысячи рублей, в сельском и лесном хозяйстве — 4 млн 913 тысяч рублей, в образовании — 4 млн 899 тысяч рублей, в том числе учителей — 5 млн 926,7 тысячи рублей, профессорско-преподавательского состава — 8 млн 014 тысяч рублей.

Заработная плата работников здравоохранения в октябре 2015 года сложилась в размере 5 млн 550,5 тысячи белорусских рублей, в том числе средняя зарплата врачей составила 8 млн 899 тысяч рублей, среднего медицинского персонала — 5 млн 502,7 тысячи рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рост инфляции в Белоруссии за период с января по октябрь текущего года составил 10,1%. Продовольственные товары в октябре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года подорожали на 8,6%, непродовольственные товары — на 10,9%, индекс цен и тарифов на платные услуги вырос на 12,5%. Очередной кризис в Белоруссии начался в конце 2014 года и, по прогнозам международных финансовых институтов, продлится в 2016 году.