Москва, 24 ноября, 2015, 15:16 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Николай Левичев («Справедливая Россия») направил запрос главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой рассмотреть возможность прекращения авиасообщения между Россией и Турцией после инцидента с крушением Су-24 вблизи сирийско-турецкой границы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Левичев просит рассмотреть возможность «полного и немедленного прекращения авиасообщения» до того момента, пока не будут приняты исчерпывающие меры по устранению любых возможных источников террористической угрозы в турецких аэропортах.

Ранее Минобороны РФ подтвердило, что самолет российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике Су-24 потерпел крушение в Сирии возле границы с Турцией.

Предположительно, его могли сбить с земли. Истребитель находился на высоте 6 тыс метров. Судьба летчиков уточняется. По предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться.

Минобороны РФ подчеркивает, что все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии, что зафиксировано объективными средствами контроля.