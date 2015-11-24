Рига, 24 ноября, 2015, 15:06 — ИА Регнум. В Риге балконы почти тысячи домов советского периода находятся в аварийном состоянии и могут рухнуть. Техническое состояние остальных также стремительно ухудшается, однако многие жители не согласны проводить реновацию, так как за работы придется платить из собственного кармана, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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Как сообщает передача «900 секунд» телеканала LNT, предприятием Rīgas Namu pārvaldnieks полная реновация балконов была проведена у 24 домов, и обошлось это в 250 тысяч евро. В среднем ремонт одного балкона стоит от 600 до 2 с половиной тысяч евро. В итоге, как сообщает Rīgas Namu pārvaldnieks, каждый четвертый дом, которому требуется реновация балконов, отказывается от этой идеи, так как не удается собрать 51% голосов жильцов.

Как сообщает портал Skaties. lv, в Министерстве экономики считают, что занимающиеся обслуживанием домов компании должны ремонтировать балконы в принудительном порядке, а потом требовать от жильцов возместить расходы. Как пояснил глава Отдела строительной политики министерства Ренарс Шпаде, «владельцы ответственны за эксплуатацию».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 68% жителей Латвии, или 1,4 млн человек, проживающих в традиционном жилье (квартире или доме), живут в зданиях, построенных с 1946 по 1990 годы. Удельный вес таких зданий составляет 67% от всех единиц жилья (674 614) на латвийском рынке. В новых домах, построенных с 2006 по 2011 годы, живет 3% населения. Как указывают строительные эксперты, в 2020—2040 годах период эксплуатации серийных домов закончится, и это будет уже серьезная проблема безопасности.