Анкара, 24 ноября, 2015, 14:58 — ИА Регнум. Турецкие военные опубликовали предполагаемый маршрут полета российского военного самолета Су-24, сбитого 24 ноября на сирийско-турецкой границе.

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Как сообщает телеканал CNN Turk, если верить изображению на карте, самолет Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) действительно залетел на территорию Турции во время патрулирования границ Сирии.

Ранее Минобороны РФ подтвердило, что самолет российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике Су-24 потерпел крушение.

По предварительной информации ведомства, его могли сбить с земли. Истребитель находился на высоте 6 тыс. метров. Судьба летчиков уточняется. По предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться.

Минобороны РФ подчеркивает, что все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии, что зафиксировано объективными средствами контроля.