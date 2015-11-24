Барнаул, 24 ноября, 2015, 14:53 — ИА Регнум. За последний год реальные зарплаты жителей Алтайского края снизились на 12%. Это падение уже назвали рекордным за последние 16 лет, — сообщают корреспонденты ГТРК «Алтай».

Зарплаты жителей Алтайского края рекордно снизились

В сентябре 2015 года средняя заработная плата в регионе, по данным Алтайкрастата, составила 19 тысяч 582 рубля. Казалось бы, по сравнению с прошлым годом номинально эта цифра даже выросла почти на 1%. Но в реальном выражении уровень зарплаты за год упал на 12,2%, — информируют корреспонденты ГТРК «Алтай».

По данным Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края, падение реальной зарплаты в регионе продолжится и в 2016 году.

Прогнозируют, что по сравнению с 2015 годом реальные доходы жителей Алтайского края снизятся еще на 5%, — отмечают алтайские корреспонденты.