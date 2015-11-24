НАТО прокомментировало ситуацию с крушением в Сирии СУ-24
Брюссель, 24 ноября, 2015, 14:45 — ИА Регнум. Руководство НАТО в курсе ситуации с крушением российского бомбардировщика СУ-24 на территории Сирии. Альянс внимательно следит за происходящим и контактирует по поводу инцидента с руководством Турции, сообщает Bloomberg.
В.Зелинский. Глобус США. Советский плакат
«НАТО следит за ситуацией, и мы находимся в контакте с турецкими властями», — заявили представители альянса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство НАТО готовится сделать заявление по поводу крушения российского самолёта СУ-24, произошедшего 24 ноября в Сирии на границе с Турцией.
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