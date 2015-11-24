Москва, 24 ноября, 2015, 14:38 — ИА Регнум. Тюменская область обогнала всю Россию по строительству жилья в расчете на душу населения. Согласно сведениям Росстата, в Тюменской области (без учета автономных округов) за январь — сентябрь 2015 года построено 1 489 400 кв. метров общей площади жилья.

novostroyki-v-tyumeni.ru Новостройки. Тюмень

В Краснодарском крае за этот же период в эксплуатацию введено 3 515 300 кв. метров, а в Московской и вовсе — 3 765 200 кв. метров общей площади жилья, сообщает Top-RF.ru. Однако в расчете на каждого жителя в Тюменской области оказалось построено 1,042 кв. метра жилплощади, а в Московской — всего 0,52 кв. метра. Это восьмое место в рейтинге регионов РФ по строительству жилья на душу населения.

Немного отстала от Тюмени Ленинградская область, где за 9 месяцев 2015 года введено в эксплуатацию 1,038 кв. метра жилья на душу населения.

В остальных регионах России число кв. метров жилья на 1 человека не превысил 1 метра. В Калининградской области этот показатель составил 0,88 кв. м на человека, в Новосибирской области — 0,65. В пятерку лидеров вошел также Краснодарский край, где за первые три квартала 2015 года было введено 0,64 метра жилья на душу населения.

В Центральном федеральном округе лидером по данному показателю за январь — сентябрь 2015 года стала Белгородская область (0,63 кв. метра на 1 человека), в СКФО — Чеченская Республика (0,45 кв. метра на 1 человека), в Поволжье — Республика Башкортостан (0,48 кв. метра на 1 человека), в Сибири — Новосибирская область (0,65 кв. метра на 1 человека), на Дальнем Востоке — Сахалинская область (0,45 кв. метра на 1 человека).

Топ-20 регионов России по строительству жилья на душу населения

(данные по строительству жилых домов за январь — сентябрь 2015 года)

№ Регион Введено кв. м. в расчете на 1 чел. 1 Тюменская область без авт. округов 1,042 2 Ленинградская область 1,038 3 Калининградская область 0,88 4 Новосибирская область 0,65 5 Краснодарский край 0,64 6 Белгородская область 0,63 7 Липецкая область 0,54 8 Московская область 0,52 9 Калужская область 0,51 10 Республика Башкирия 0,48 11 Вологодская область 0,47 12 Ульяновская область 0,462 13 Республика Марий Эл 0,456 14 Чеченская Республика 0,454 15 Сахалинская область 0,450 16 Брянская область 0,449 17 Республика Адыгея 0,448 18 Республика Татарстан 0,44 19 Ярославская область 0,434 20 Воронежская область 0,430

Рейтинги регионов по федеральным округам России

Регион

Введено кв. м. в расчете на 1 чел.

1

Белгородская область

0,63

2

Липецкая область

0,54

3

Московская область

0,52

4

Калужская область

0,51

5

Брянская область

0,45

6

Ярославская область

0,434

7

Воронежская область

0,430

8

Смоленская область

0,4

9

Тульская область

0,373

10

Тамбовская область

0,372

11

Рязанская область

0,367

12

Костромская область

0,36

13

Орловская область

0,35

14

Курская область

0,34

15

Владимирская область

0,27

16

г.Москва

0,2

17

Тверская область

0,16

18

Ивановская область

0,12

Центральный федеральный округ

0,35

№

Регион

Введено кв. м. в расчете на 1 чел.

1

Ленинградская область

1,04

2

Калининградская область

0,88

3

Вологодская область

0,47

4

г.Санкт-Петербург

0,37

5

Новгородская область

0,33

6

Псковская область

0,32

7

Республика Карелия

0,25

8

Архангельская область без авт. округа

0,18

9

Ненецкий авт. округ

0,16

10

Республика Коми

0,12

11

Мурманская область

0,01

Северо-Западный федеральный округ

0,44

№

Регион

Введено кв. м. в расчете на 1 чел.

1

Краснодарский край

0,64

2

Республика Адыгея

0,45

3

Ростовская область

0,37

4

Астраханская область

0,34

5

Республика Калмыкия

0,26

6

Волгоградская область

0,24

Южный федеральный округ

0,45

№

Регион

Введено кв. м. в расчете на 1 чел.

1

Чеченская Республика

0,45

2

Карачаево-Черкесская Республика

0,3

3

Ставропольский край

0,29

4

Кабардино-Балкарская Республика

0,27

5

Республика Дагестан

0,252

6

Республика Ингушетия

0,249

7

Республика Северная Осетия — Алания

0,18

Северо-Кавказский федеральный округ

0,29

№

Регион

Введено кв. м. в расчете на 1 чел.

1

Республика Башкирия

0,48

2

Ульяновская область

0,462

3

Республика Марий Эл

0,456

4

Республика Татарстан

0,44

5

Чувашская Республика

0,38

6

Оренбургская область

0,37

7

Пензенская область

0,353

8

Самарская область

0,346

9

Кировская область

0,29

10

Саратовская область

0,28

11

Удмуртская Республика

0,263

12

Пермский край

0,260

13

Нижегородская область

0,24

14

Республика Мордовия

0,23

Приволжский федеральный округ

0,35

№

Регион

Введено кв. м. в расчете на 1 чел.

1

Тюменская область без авт. округов

1,04

2

Свердловская область

0,4

3

Челябинская область

0,33

4

Ямало-Ненецкий авт. округ

0,32

5

Ханты-Мансийский авт. округ — Югра

0,2

6

Курганская область

0,17

Уральский федеральный округ

0,41

№

Регион

Введено кв. м. в расчете на 1 чел.

1

Новосибирская область

0,65

2

Республика Алтай

0,42

3

Томская область

0,38

4

Красноярский край

0,27

5

Кемеровская область

0,26

6

Алтайский край

0,255

7

Республика Бурятия

0,253

8

Республика Тува

0,24

9

Омская область

0,22

10

Республика Хакасия

0,21

11

Иркутская область

0,2

12

Забайкальский край

0,09

Сибирский федеральный округ

0,30

№

Регион

Введено кв. м. в расчете на 1 чел.

1

Сахалинская область

0,45

2

Республика Саха (Якутия)

0,29

3

Еврейская авт. область

0,25

4

Хабаровский край

0,21

5

Приморский край

0,15

6

Амурская область

0,13

7

Камчатский край

0,12

8

Магаданская область

0,05

9

Чукотский авт. округ

0

Дальневосточный федеральный округ

0,20

№

Регион

Введено кв. м. в расчете на 1 чел.

1

г.Севастополь

0,15

2

Республика Крым

0,08

Крымский федеральный округ

0,10