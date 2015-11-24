Ереван, 24 ноября, 2015, 14:29 — ИА Регнум. Как сообщает компания «Международные аэропорты «Армения» (управляет международными аэропортами Армении — «Звартноц» и «Ширак»), в результате переговоров с компанией Qatar Airways достигнуто соглашение об организации авиасообщения между Ереваном и Дохой.

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Как отмечают в компании, особый стимул переговоры с катарским авиаперевозчиком получили после выхода с рынка авиаперевозок Армении эмиратской Etihad Airways с сентября текущего года. «Qatar Airways является одним из крупнейших перевозчиков на Среднем Востоке и осуществляет полеты по 140 направлениям. В парке авиакомпании порядка 340 современных лайнеров Airbus A350, Airbus A380−800, Boeing 777−200, Boeing 777−300, Boeing 787−8 (Dreamliner). В аэропорту Дохи удобные транзитные возможности для перелетов в США, Ближний и Дальний Восток», — говорится в сообщении.

В настоящее время основным транзитным хабом для перелетов в/из Армении служит Москва, отчасти Киев, Вена и Париж. До последнего времени эмиратская Etihad Airways являлась альтернативной российским перевозчикам компанией для перелетов в США, однако она заявила об уходе с рынка с сентября сего года. Две другие, действующие в Армении эмиратские авиакомпании, — Fly Dubai и Air Arabia возможностями Etihad не располагают.

Переговоры с Дохой относительно прямых авиарейсов в Ереван армянская сторона вела на протяжении последних нескольких лет. В целом официальный Ереван проводит активную политику в отношении монархий Залива: частые поездки официальных правительственных делегаций в Катар, Кувейт, Оман и ОАЭ. Исключение составляет Саудовская Аравия, с которой у Армении нет официальных отношений.

Тем не менее, отношения Армении со странами Залива развиваются вяло (исключение — ОАЭ и Ирак).