Киев, 24 ноября, 2015, 14:07 — ИА Регнум. Парламент Украины может рассмотреть вопрос о принятии конституционной реформы — т.н. «децентрализации» — во втором чтении на этой неделе или в декабре.

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Об этом заявил заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Игорь Кононенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я думаю, что если не на этой неделе, то в декабре. У Порошенко заявили о возможном принятии Конституционной реформы на этой неделе этот вопрос будет ставиться на голосование», — сказал Кононенко.

При этом, если в парламенте не будут найдены 300 голосов за, могут быть найдены другие варианты, сказал депутат.

«Мы ищем 300 голосов, если мы их не найдем в зале, тогда возможны другие варианты», — отметил политик, не конкретизировав, что именно он имеет ввиду.

Напомним, ранее Кононенко заявлял о возможности вынесения за скобки вопроса о фиксации в Конституции Украины особого статуса Донбасса и голосования его со следующим пакетом внесения изменений в Конституцию.

«Думаю, компромиссным вариантом может стать перенос этого дискуссионного пункта в другую часть изменений по неприкосновенности. А за децентрализацию, которая не вызывает вопросов, и под которую в зале мы точно найдем 300 голосов, проголосовать в декабре», — предлагал политик фракции Порошенко.

Накануне глава Верховной рады Владимир Гройсман выразил уверенность, что 300 голосов в парламенте за изменения в Конституцию найдется в любом случае и «спешить депутатам некуда».