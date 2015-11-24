Москва, 24 ноября, 2015, 15:59 — ИА Регнум. Модератором встречи выступил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция ИА REGNUM

«Сегодня плохой день для отношений России и Турции. И тем важнее наше желание знать, наше усилие находить общий язык, наша добрая воля прогнозировать общее будущее. Россия и Турция долгое время были в острой конкурентной фазе на Балканах, в бассейне Черного моря, на Кавказе и на Ближнем Востоке. И одновременно Россия и Турция являются сестрами по несчастью. Россия и Турция — одинаково погибшие империи. Для Турции история распада Османской империи не закончилась. И для России история распада Российской империи тоже не закончилась. Сейчас события на Ближнем Востоке снова сталкивают Россию и Турцию. Я не являюсь глубоким специалистом в этой области и не могу сказать, действительно ли наши противоречия на Ближнем Востоке настолько глубоки, как это хотят сделать. Как это делается сегодня», — заявил он, предоставив слово турецким журналистам.

В начале дискуссии выступил бывший главный редактор газеты Sabah Эргюн Бабахан: «После коррупционного скандала в декабре 2013 года правящая партия Турции [Партия справедливости и развития] оказалась в одиночестве. Анкара сделала ставку на новую политику, назвав ее «неоосманизмом». [Реджеп] Эрдоган очень жестко отреагировал на переворот в Египте, который состоялся в июле 2013 года. И это оказалось не случайным. Эрдоган и Давутоглу планировали создать коалицию с «Братьями-мусульманами». Поэтому Турция выступила против президента Сирии Башара Асада. Нам долго говорили о том, что война в Сирии — война суннитов и шиитов. Однако этот тезис далек от реальности. Газовый проект Катара, предполагающий транзит в Европу, способствовал тому, что Турция стала поддерживать террористические группировки ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра».

По словам Бабахана, на территории республики насчитывается порядка 400 тыс. беспризорных детей, которые могут послужить социальной базой для террористов в будущем.

«Ситуация ухудшается. Я не помню такого напряжения в отношениях России и Турции, как сейчас. Мое личное мнение заключается в том, что гражданской войны в Сирии нельзя было избежать. В этом смысле предстоящий визит [главы МИД РФ] Сергея Лаврова в Анкару призван разрешить нынешний кризис», — отметил он.

Журналист полагает, что давление Анкары на независимые СМИ будет усиливаться. Возвращаясь к внешнеполитической тематике, Бабахан подчеркнул, что президент Башар Асад так просто не уйдет со сцены, а влияние России на Ближнем Востоке будет усиливаться.

«Катар и Саудовская Аравия поддерживают ИГИЛ. Насколько союзная им Турция официально поддерживает террористов — сложный вопрос», — резюмировал он, напомнив о том, что более 50% населения Турции ставят под сомнение необходимость критиковать правительство.

Турецкие журналисты также посетовали на притеснения независимых СМИ, «на которые оказывается финансовое давление».

«В конце прошлого месяца деятельность газеты Bugün была приостановлена по решению правительства. Раньше СМИ Турции занимали независимую позицию. Ведь за последние 15 лет в стране появилось множество телеканалов и газет. Частный бизнес делал значительные вложения в медиасферу. Однако за минувшие 4−5 лет правящая партия [ПСР] подорвала многоголосие СМИ. Теперь большую часть газет и телеканалов контролирует бизнес, связанный с правительством. А те немногие издания, которым удалось выжить, испытывают на себе финансовое и экономическое давление», — заявил генеральный директор телеканала Haberturk.tv Тарик Торос.

Эксперт полагает, что Партия справедливости и развития, выигравшая парламентские выборы, столкнулась с тремя основными проблемами — экономический кризис, проблемы внешней политики и террористическая угроза. «Независимые СМИ не могут осуществлять свою деятельность. За последний месяц закрыли несколько телеканалов, интернет-изданий, однако турецкое общество по-прежнему остается открытым. Мы верим в то, что 78 миллионов граждан Турции смогут в будущем свободно выражать свое мнение», — отметил Торос.

В свою очередь, обозреватель газеты Birgün Хакан Аксай остановился на истории и современном состоянии российско-турецких отношений.

«Отношения между нашими странами [СССР и Турции] оживились еще в 1984 г., когда был заключен первый договор о закупке газа у Москвы. Связи оживились, но сохранялись и трудности — как минимум, до 2004 г. Тогда президент России Владимир Путин приехал в Турцию, открыв новую страницу в отношениях двух стран. Все было бесподобно. В мире это вызвало удивление. Динамика в отношениях сохранялась до 2011 года. Хотя еще на заре гражданской войны в Сирии некоторые специалисты позволяли себе говорить о том, что отношения улучшаются. Однако сирийский кризис, запущенный в 2011 году, развел Россию и Турцию», — уверен Аксай.

По его словам, «важную роль здесь сыграло поведение турецкой власти», которая «вела себя далеко не дипломатично, а местами и неадекватно». «Достаточно вспомнить катастрофу с малайзийским «Боингом», когда [Реджеп] Эрдоган, не имея под рукой никаких доказательств, обвинил Россию в поражении самолета. Он вел себя далеко не дипломатично. Тем не менее Анкара и Москва старались особо не показывать разногласия. Хотя теперь это уже невозможно скрывать», — полагает журналист.

Аксай уточняет, что «Россия и Турция расходятся по энергетическим проектам». «В частности, основная проблема заключается в переоценке турецкими властями собственной роли в мире. Она неадекватна. Это вредит российско-турецким отношениям. Правительство Турции берет на себя слишком много», — заявил он, констатируя «неумелое поведение властей» в вопросе с проектом «Турецкий поток», где «ошибки совершали обе стороны».

«Москва и Анкара оказались в тупиковом положении. Вдобавок ко всему торговые отношения также не отличались динамикой», — считает эксперт, напоминая о том, что Турция является вторым покупателем российского газа после Германии.

По данным Аксая, Россия — второй торговый партнер Турции. «55% потребляемого газа Анкара закупает именно у Москвы. Отказаться от этого факта невозможно. Тем более что Иран, будучи вторым по значимости поставщиком газа на турецкий рынок, также испытывает сегодня трудности. Если по политическим мотивам Турция откажется от российского газа, то мы в одночасье потеряем 70% трафика этого сырья. Страна просто замерзнет», — полагает журналист.

Турецкий обозреватель обратился и к заявлению Эрдогана относительно возможного отказа от контракта с «Росатомом», заявив о том, что даже при всем желании правительства в Анкаре отказаться от проекта будет непросто — речь идет о $20 млрд. Аксай также выразил озабоченность относительно «недавнего пребывания курдской делегации в Москве, которая стремится здесь открыть свое представительство».

В финале пресс-конференции экс-руководитель редакции газеты Sabah рассказал об «особых отношениях Турции и Катара». «Каждый месяц Эрдоган встречается с эмиром Катара. Турция идет в фарватере саудовско-катарской политики, несмотря на то, что за весь период республиканской истории страны мы стремились проводить независимую политику», — резюмировал Бабахан, выразив надежду на то, что инцидент с российским истребителем на турецко-сирийской границе не приведет к эскалации напряженности в регионе.

Подготовил Саркис Цатурян — редактор Восточной редакции ИА REGNUM