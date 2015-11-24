Москва, 24 ноября, 2015, 14:06 — ИА Регнум. Состоится ли запланированный на 25 ноября визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию и как на ход переговоров повлияет крушение российского самолёта СУ-24, будет решать МИД РФ. Об этом 24 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Сергей Лавров

«Звоните в министерство иностранных дел», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится с визитом в Турцию. В центре внимания находятся вопросы повышения эффективности борьбы с терроризмом.

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Напомним, самолет российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике Су-24 потерпел крушение 24 ноября. Ответственность за сбитый Су-24 взяла на себя Турция, которая объяснила свои действия нарушением самолетом воздушного пространства страны.

В Минобороне РФ заявили, что российский боевой самолет Су-24, потерпевший крушение в Сирии, не нарушал воздушное пространство Турции.

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