Ситуация со сбитым Су-24 похожа на провокацию — Клинцевич
Москва, 24 ноября, 2015, 13:51 — ИА Регнум. В Совфеде расценили как провокацию ситуацию со сбитым российским военным Су-24, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября. «Ситуация со сбитым военным российским самолетом крайне серьезная. Это очень похоже на провокацию», — заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.
«Не стану гадать, как отреагирует российская сторона. Не сомневаюсь только, что решение будет приниматься с холодной головой. У нас достаточно крепкие нервы, чтобы не доводить ситуацию до взрыва», — отметил сенатор.
«В любом случае контртеррористическая операция в Сирии будет продолжена. Сейчас же в первую очередь надо озаботиться судьбой наших пилотов», — заявил он.
Военный самолет разбился на сирийской территории недалеко от границы с Турцией, самолет находился на высоте 6 тыс. метров. Отмечается, что предупреждение вынесли 10 раз за пять минут. По данным Минобороны, летчикам удалось катапультироваться.
Вместе с тем, как утверждает турецкая сторона, к границе Турции приблизилось два военных самолета, когда один из них был сбит.
В Минобороны подчеркивают, что Су-24 летел исключительно над территорией Сирии, которая разрешила полеты российской военной авиации.