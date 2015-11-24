Москва, 24 ноября, 2015, 13:51 — ИА Регнум. В Совфеде расценили как провокацию ситуацию со сбитым российским военным Су-24, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября. «Ситуация со сбитым военным российским самолетом крайне серьезная. Это очень похоже на провокацию», — заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

kras3d.ru Американский истребитель F16 на вооружении ВВС Турции

«Не стану гадать, как отреагирует российская сторона. Не сомневаюсь только, что решение будет приниматься с холодной головой. У нас достаточно крепкие нервы, чтобы не доводить ситуацию до взрыва», — отметил сенатор.

«В любом случае контртеррористическая операция в Сирии будет продолжена. Сейчас же в первую очередь надо озаботиться судьбой наших пилотов», — заявил он.

Военный самолет разбился на сирийской территории недалеко от границы с Турцией, самолет находился на высоте 6 тыс. метров. Отмечается, что предупреждение вынесли 10 раз за пять минут. По данным Минобороны, летчикам удалось катапультироваться.

Вместе с тем, как утверждает турецкая сторона, к границе Турции приблизилось два военных самолета, когда один из них был сбит.

В Минобороны подчеркивают, что Су-24 летел исключительно над территорией Сирии, которая разрешила полеты российской военной авиации.