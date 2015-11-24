Москва, 24 ноября, 2015, 13:54 — ИА Регнум. 65% жителей Войковского района столицы высказались за сохранение наименования станции «Войковская», а порядка 33% предложили изменить название, заявила на пресс-конференции 24 ноября председатель комитета государственных услуг города Москвы, куратор проекта «Активный гражданин» Елена Шинкарук, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

google.ru/maps Метро Войскоская, Войковский район Москвы. Карта

«По итогам голосования 53,1% высказались за сохранение названия станции, 34,65% выступили за переименование, 7,38% участников затруднились ответить, 4,87% оставили решение вопроса за специалистами», — сообщила Шинкарук.

Кроме того, она добавила, что большинство голосов против переименования станции поступили из САО и ЗелАО, а максимальное количество ответов в пользу переименования собрал ЦАО. Чаще всего против переименования высказывались участники в возрасте от 18−24 лет — 59%, а больше всего сторонников переименования было в категории «от 45 лет» — 42%, пояснила Шинкарук.

Напомним, на портале «Активный гражданин» завершилось голосование по вопросу переименования станции метро и транспортного узла «Войковская», которое проводилось в течение 3 недель с 2 ноября до 23 ноября. В нем приняли участие 304 074 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, опрос вызвал широкий резонанс. Результаты голосования будут перепроверены, с 25 ноября каждый участник голосования сможет посмотреть, каким образом учтен его голос. Кроме того, 1 декабря 2015 начнет работу верификационный центр «Активного гражданина», в котором все желающие смогут проверить результаты голосования по Войковской и воспользоваться помощью специалистов.

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