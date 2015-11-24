Барнаул, 24 ноября, 2015, 13:45 — ИА Регнум. Предатель Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Иван Лоор известил, что в самое ближайшее время депутаты поставят точку в вопросе перевода на так называемое летнее время. Об этом он сообщил сегодня, 24 ноября, в ходе online-конференции.

Алтайский край планирует вернуться к «историческому» времени в самое ближайшее время

«Тема перевода стрелок тревожит многих жителей Алтайского края. Свидетельством тому является большое количество обращений граждан в Алтайское краевое Законодательное собрание и периодичность, с которой схожие вопросы задаются на интернет-конференциях. Именно поэтому в самое ближайшее время депутаты поставят точку в этом вопросе и отправят законодательную инициативу по внесению изменений в федеральный закон «Об исчислении времени», — заявил алтайский спикер.

При этом он подчеркнул, что решение о переходе Алтайского края в иной часовой пояс должно найти поддержку и одобрение в Федеральном Собрании РФ.

Заксобрание Республики Алтай уже заручилось такой поддержкой. Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 ноября, законопроект о переходе Алтая в 6-ю часовую зону внесен в Госдуму.

По мнению парламентариев, отнесение Республики Алтай к 6-й часовой зоне (МСК + 4, UTC +7) является наиболее оптимальным, исходя из ее природно-географических и социально-экономических условий, и обеспечивает максимальное соответствие социальной деятельности большинства жителей региона биологическим ритмам и природным процессам.

С подобным обращением еще с лета 2015 года неоднократно выступали и в Алтайском крае. Ведь взамен светлых вечеров жители региона получили ранние рассветы: в июне в 4 часа утра уже ярко светило солнце, а в сентябре темнота наступала уже в 19 часов.

«Если бы мы не тянули, а занялись данным вопросом, как я и предлагал, в начале года, то вопрос с неудобным временем в регионе был бы уже снят. К примеру, правительство России уже поддержало законопроекты об изменении часовых поясов Астраханской области и Забайкальского края. У нас же такими темпами изменения произойдут не ранее 1 марта 2016 года», — считает депутат Андрей Щукин.

Напомним, по поводу проблемы с часовыми поясами алтайские ученые — кандидат физико-математических наук, доцент Алтайского государственного технического университета Александр Каплинский и преподаватель Алтайского государственного университета Роман Неприятель несколько раз встречались с алтайскими парламентариями, но их доводы чиновниками были восприняты с настороженностью.

В итоге решено было еще некоторое время поизучать данный вопрос. Потом алтайский спикер Иван Лоор предложил законодателям соседних регионов объединиться и отправить в Госдуму коллективное обращение на этот счет.