Москва, 24 ноября, 2015, 13:40 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли крушение российского самолета Су-24 в Сирии ухудшить отношения Москвы и Анкары, призвал не давать оценки инциденту до установления причин крушения.

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По его словам, давать какие-то оценки и делать предположения до того, как будет ясна полная картина — было бы неправильно. «Поэтому здесь просто нужно набраться терпения. Это очень серьезное происшествие. Но, опять же, не имея полной информации, что-либо говорить невозможно. Это было бы неверно», — сказал Песков.

Ранее Минобороны РФ подтвердило, что самолет российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике Су-24 потерпел крушение в Сирии возле границы с Турцией.

По предварительной информации ведомства, его могли сбить с земли. Истребитель находился на высоте 6 тыс. метров. Минобороны РФ подчеркивает, что все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии, что зафиксировано объективными средствами контроля.

Со своей стороны турецкий Генштаб заявил, что российский самолет Су-24 был предупрежден о нарушении воздушного пространства не менее 10 раз за пять минут.