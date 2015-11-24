Рига, 24 ноября, 2015, 13:25 — ИА Регнум. Национальная служба здравоохранения Латвии (НСЗ), которая занимается распределением финансирования для медицины, намерена в 2016 году сократить число врачей и медицинских сестер в приемных отделениях больниц, а также количество специалистов в травмпунктах, хотя число пациентов в этих отделениях не уменьшается, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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Согласно утвержденным правительством правилам, в приемных отделениях региональных больниц круглосуточно должны дежурить не менее семи врачей, а в местных больницах — не менее трех врачей. В приемных отделениях работают также медсестры и помощники медсестер.

НСЗ планирует в 2016 году выделить приемным отделениям Северокурземской и Екабпилсской региональных больниц в два раза меньше денег, чем в 2015 году. В 2015 году финансирование больниц в Вентспилсе и Екабпилсе составило 744 тысяч евро за 31,5 ставки врачей и медсестер, а в 2016 году им планируется выделить 356 тысяч евро на 15,8 ставки.

Планы НСЗ вызвали возмущение медиков, потому что в результате сокращения числа врачей и медсестер многие приемные отделения больше не смогут работать в круглосуточном режиме. Деньги, которых будут лишены местные и региональные больницы, могут быть направлены для увеличения числа врачей и медсестер в приемном отделении Рижской Восточной больницы.

НСЗ также пересмотрела финансирование пунктов оказания срочной медицинской помощи в соответствии с потоком пациентов. Объем средств для всех травмпунктов сокращен. В 2015 году 14 травмпунктам было выделено 2,26 млн евро, а в 2016 году предусмотрено 1,96 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии на медицину выделяется всего 3% ВВП, при том, что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%. По этой причине в Латвии, последние 5−7 лет, существует нехватка медицинских специалистов. Всего в стране не хватает около 2 000 тысяч врачей. Общий объем медсестер в Латвии снизился в два раза, а объем врачей за последние годы снизился на 20%. Многие из специалистов после окончания университетов уезжают далее учиться и работать в другие страны.