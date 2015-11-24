Латакия, Сирия, 24 ноября, 2015, 13:17 — ИА Регнум. Турецкое агентство DNA со ссылкой на фото жителей района крушения российского Су-24 сообщает, что поиски двух членов экипажа сбитого истребителя осуществляют вертолеты.

Фото: DNA

По данным агентства, вертолеты низко летают на зоной, в которой приземлились на парашютах катапультировавшиеся летчики.

Ранее Минобороны РФ подтвердило, что самолет российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике Су-24 потерпел крушение в Сирии возле границы с Турцией.

По предварительной информации ведомства, его могли сбить с земли. Истребитель находился на высоте 6 тыс. метров. Минобороны РФ подчеркивает, что все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии, что зафиксировано объективными средствами контроля.

Со своей стороны турецкий Генштаб заявил, что российский самолет Су-24 был предупрежден о нарушении воздушного пространства не менее 10 раз за пять минут.