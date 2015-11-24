Москва, 24 ноября, 2015, 13:01 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин готовит заявление по поводу крушения российского бомбардировщика Су-24 в Сирии возле границы с Турцией, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в Кремле.

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Никаких подробностей пока не приводится. Ранее Минобороны РФ подтвердило, что самолет российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике Су-24 потерпел крушение в Сирии возле границы с Турцией.

По предварительной информации ведомства, его могли сбить с земли. Истребитель находился на высоте 6 тыс. метров. Минобороны РФ подчеркивает, что все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии, что зафиксировано объективными средствами контроля.

Со своей стороны турецкий Генштаб заявил, что российский самолет Су-24 был предупрежден о нарушении воздушного пространства не менее 10 раз за пять минут.