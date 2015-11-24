Анкара, 24 ноября, 2015, 13:00 — ИА Регнум. Власти Турции в течение 5 мин. сделали 10 предупреждений о нарушении воздушного пространства российскому бомбардировщику Су-24 прежде, чем истребитель F-16 сбил его, говорится в заявлении Минобороны Турции.

avia-simply.ru Американский истребитель F-16 на вооружении ВВС Турции

В то же время в российском военном ведомстве утверждают, что Су-24 «находился исключительно над территорией Сирии», что зафиксировано объективными средствами контроля.

Судьба пилотов пока не известна. Туркоманы, рядом с которыми упал самолет ВКС РФ, задержали одного из пилотов, передает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ. Ранее сообщалось, что летчикам удалось катапультироваться.

Сбитый Су-24 принадлежал российской авиагруппе, базирующейся на базе «Хмеймим».