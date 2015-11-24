Дамаск, 24 ноября, 2015, 12:48 — ИА Регнум. Автомобили с российскими журналистами попал под обстрел в Сирии. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате инцидента пострадали 3 человека.

allzip.org Три патрона

«23 ноября при выезде группы российских журналистов на передовые позиции сирийской правительственной армии в район населенного пункта Дагмашлия к стратегической высоте Зуаек их машины были обстреляны из ПТУР «Тоу», — говорится в сообщении. — Три российских журналиста были легко ранены, один из них — контужен».

После происшествия вся группа сотрудников СМИ вернулась в расположение авиабазы «Хмеймим», где пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия проводит воздушную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 г, оказывая поддержку правительству Башара Асада в борьбе с террористическими группировками. С просьбой об оказании военной помощи для противодействия боевикам к руководству РФ обратился президент Сирии.

Российская боевая авиация осуществляет комплексную поддержку с воздуха сирийской сухопутной армии, которая смогла перегруппироваться и перейти в контрнаступление против террористов.