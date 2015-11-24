Рейтинг доверия Путину сохраняет максимальные позиции: опрос
Москва, 24 ноября, 2015, 12:48 — ИА Регнум. Уровень поддержки президента РФ Владимира Путина находится на пике максимальных значений — 87−88%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Рост одобрения деятельности зафиксирован на фоне крымских событий весны 2014 года. При этом показатель сохраняет высокие позиции на протяжении 16 лет: по среднемесячным значениям с 1999 года он не опускался ниже 60%.
Наибольший рост рейтинга за последние два года зафиксирован среди наименее обеспеченных граждан — с 45% в ноябре 2013 года до 82% в мае 2015 года. Среди респондентов со средним достатком рейтинг доверия Путину вырос с 63% до 88%.
Опросы проведены в 1999—2015 гг. Опрошены (при каждом опросе) 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года рейтинг одобрения работы Владимира Путина на посту президента РФ установил новый рекорд, достигнув отметки 89,9%.
По мнению экспертов, столь высокий уровень одобрения работы российского лидера зафиксирован в первую очередь в связи с событиями в Сирии, авиаударами Воздушно-космических сил РФ по позициям террористов.