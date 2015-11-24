Москва, 24 ноября, 2015, 12:48 — ИА Регнум. Уровень поддержки президента РФ Владимира Путина находится на пике максимальных значений — 87−88%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Рост одобрения деятельности зафиксирован на фоне крымских событий весны 2014 года. При этом показатель сохраняет высокие позиции на протяжении 16 лет: по среднемесячным значениям с 1999 года он не опускался ниже 60%.

Наибольший рост рейтинга за последние два года зафиксирован среди наименее обеспеченных граждан — с 45% в ноябре 2013 года до 82% в мае 2015 года. Среди респондентов со средним достатком рейтинг доверия Путину вырос с 63% до 88%.

Опросы проведены в 1999—2015 гг. Опрошены (при каждом опросе) 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года рейтинг одобрения работы Владимира Путина на посту президента РФ установил новый рекорд, достигнув отметки 89,9%.

По мнению экспертов, столь высокий уровень одобрения работы российского лидера зафиксирован в первую очередь в связи с событиями в Сирии, авиаударами Воздушно-космических сил РФ по позициям террористов.