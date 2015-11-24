Сирийские туркмены взяли в плен пилота сбитого самолета
Дамаск, 24 ноября, 2015, 12:38 — ИА Регнум. Один из 2 пилотов военного самолета, потерпевшего крушение возле сирийско-турецкой границы, попал в плен к сирийским туркменам. Судьба второго пилота пока неизвестна. Об этом сообщает во вторник, 24 ноября, CNN Turk.
По последним данным, военный самолет, предположительно ВКС РФ, упал на палаточный лагерь в деревне Ямади в сирийской провинции Латакия.
Для спасения пилотов в воздух были подняты два вертолета.
Представители ВВС Турции заявляют, что боевой самолет был сбит истребителями F16, поскольку тот нарушил воздушное пространство страны.
В свою очередь, в Министерстве обороны РФ подтвердили, что над турецко-сирийской границей действительно был сбит самолет российских ВВС Су-24.
«Самолёт находился на высоте 6 тыс. м, — говорится в сообщении. — Судьба лётчиков уточняется. По предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться. Также выясняются обстоятельства падения российского самолёта».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября российскому послу в Турции Андрею Карлову было вручено предупреждение о том, что Анкара оставляет за собой право отвечать на нарушение границ воздушного пространства российскими самолетами.