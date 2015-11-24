Анкара, 24 ноября, 2015, 12:24 — ИА Регнум. Российский бомбардировщик Су-24, потерпевший крушение в Сирии, был сбит турецкими ВВС, сообщает Reuters со ссылкой на источник в министерстве обороны Турции.

fast-images.ru Кабина Су 24

Якобы турецкие пилоты несколько раз пытались выйти на связь с экипажем бомбардировщика после того, как Су-24 нарушил воздушное пространство Турции. Не получив ответа, пилоты F-16 открыли огонь на поражение.

Ранее Минобороны РФ подтвердило, что самолет российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике Су-24 потерпел крушение. По предварительной информации ведомства, его могли сбить с земли. Истребитель находился на высоте 6 тыс. метров.

Минобороны РФ подчеркивает, что все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии, что зафиксировано объективными средствами контроля.