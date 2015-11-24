Киев, 24 ноября, 2015, 12:11 — ИА Регнум. Ремонтные бригады компании «Укрэнерго» утром 23 ноября начали восстанавливать одну из линий электропередач на границе с Крымом.

sputnik-georgia.com ЛЭП

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, согласно предоставленной информации, заменяется опора на линии «Каховка-Титан», мощность которой 220 кВт. Электроэнергия может поставляться в Крым и в 2 района Херсонской области.

В то же время т.н. «координатор блокады Крыма» Ленур Ислямов в комментарии «Украинской правде» заявил, что энергия пойдет только в Херсонскую область. Полуостров по-прежнему останется без поставок.

Напомним, ранее в «Укрэнерго» сообщили, что участники блокады Крыма готовы пустить ремонтные бригады к восстановлению оборванных ЛЭП лишь при условии гарантий непоставок электроэнергии в Крым. При этом в Минэнергетики говорят, что на ремонт понадобится 5 дней. Всего электроэнергия поставлялась из Украины в Крым по четырем линиям, три из них по прежнему не функционируют и не ремонтируются.

Накануне премьер-министр Арсений Яценюк также поручил «безотлагательно» начать ремонтные работы на взорванных ЛЭП — но исключительно с целью восстановления полного энергоснабжения в Херсонской области.