Дамаск, 24 ноября, 2015, 12:00 — ИА Регнум. Турецким телеканалом Haberturk опубликованы кадры падения российского военного самолёта Су-24 на территории Сирии около турецкой границы.

Скриншот Olay Gazetesi. Suriye sınırında uçak düştü Падение российского самолёта СУ-24

На видео просматривается падение горящего самолёта. Над местом его падения поднимается облако дыма. Кадры сопровождаются комментариями на турецком языке.

Ранее сообщалось, что при падении сбитого российского самолёта Су-24 пилоты катапультировались.