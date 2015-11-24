В интернете появились кадры падения российского самолёта Су-24
Дамаск, 24 ноября, 2015, 12:00 — ИА Регнум. Турецким телеканалом Haberturk опубликованы кадры падения российского военного самолёта Су-24 на территории Сирии около турецкой границы.
Скриншот Olay Gazetesi. Suriye sınırında uçak düştü
Падение российского самолёта СУ-24
На видео просматривается падение горящего самолёта. Над местом его падения поднимается облако дыма. Кадры сопровождаются комментариями на турецком языке.
Ранее сообщалось, что при падении сбитого российского самолёта Су-24 пилоты катапультировались.