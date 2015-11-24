Латакия, Сирия, 24 ноября, 2015, 11:55 — ИА Регнум. Пилоты военного самолёта, разбившегося в Сирии возле турецкой границы, смогли катапультироваться, сообщает телеканал CNN Turk.

rtr-vesti.ru Пилоты катапультировались

Ранее сообщалось, что на территории Сирии возле границы с Турцией потерпел крушение военный самолет. Он загорелся и упал в районе Туркменской горы в провинции Латакия.

По информации телеканала Haberturk, сбитый самолет — российский бомбардировщик Су-24, турецкие СМИ уже показали в эфире видео его падения.