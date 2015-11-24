Калуга, 24 ноября, 2015, 11:53 — ИА Регнум. Ситуация с введение платы за проезд автомобилей весом свыше 12 тонн по федеральным трассам выходит в российских регионах на первый план. Несогласные с таким решением дальнобойщики наращивают акции протеста по всей стране. Не осталась в стороне и Калужская область. Как сообщает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM, на минувшей неделе дальнобойщики вышли на одиночные пикеты к зданию администрации области, а также организовали митинг, после которого даже пытались перекрыть автомобильное движение в центре Калуги.

zskaluga.ru Транспортный поток смещается с федеральных на региональные дороги, ремонт которых Калужской области обходится ежегодно в 4 млрд. рублей

Протестующие дальнобойщики считают реакцию властей на их возмущение — резкое уменьшение тарифа за километр проезда — полумерой. В скором времени плата достигнет планируемых изначальных сумм и без сомнения одновременно подорожают цены на продовольствие и промышленные товары, что скажется на кошельке россиян.

Между тем, по словам первого заместителя председателя Законодательного собрания Калужской области Виктора Бабурина, соответствующее постановление по данному вопросу правительство РФ приняло еще 14 июля 2013 года, а закон, который его регламентирует — аж, в 2011 году. «У предпринимателей было достаточно времени, чтобы подготовиться», — считает Виктор Бабурин.

Депутаты калужского областного парламента даже внесли изменения в повестку дня одного из своих заседаний, для того, чтобы тщательно проработать вопрос взимания платы за проезд большегрузов. Основная идея: дальнобойщики, чтобы избежать оплаты, уже начинают искать обходные пути, сворачивая с федеральных трасс на региональные.

По словам Виктора Бабурина, в Калужской области ситуация осложняется из-за близости Москвы, которая притягивает громадные товарные потоки, поэтому поверхностно отнестись к этой проблеме нельзя. Уже сейчас транспортный поток смещается с федеральных на региональные дороги. Их ремонт Калужской области обходится в немалую сумму: ежегодно на эти цели выделяется порядка 4 млрд. рублей, а с учетом изменившихся обстоятельств «цена вопроса» может значительно увеличиться, тем более, что покрытие таких трасс не рассчитано на движение большегрузного транспорта. Поэтому, как считает Виктор Бабурин, сбор целесообразно распространить и на областные трассы.

По мнению парламентариев, следует взять на контроль и движение большегрузов по дорогам населенных пунктов. Здесь муниципалитетам следует проявить большую принципиальность и они на своем уровне должны с вводить ограничения на передвижение тяжелых машин.

Напомним, государственная система взимания платы с транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн «Платон» заработала в России с 15 ноября. Согласно решению российского правительства, до конца февраля 2016 года один километр пробега будет обходиться большегрузам в 1,5 рубля за километр, а с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года тариф будет увеличен до 3,06 рубля за километр. Такова плата водителей большегрузов за нанесение ущерба федеральным трассам.

Добавим, что после тяжелой аварии в результате столкновения автомобиля-муковоза с участниками несогласованного митинга водителей-дальнобойщиков в Тверской области Росавтодор призвал дальнобойщиков прекратить акции протеста, напомнив, что решение о вводе платного режима проезда на федеральных трассах для 12-тонников было принято еще четыре года назад, а правомерность запуска сбора платы закреплена на законодательном уровне. Также в ведомстве подчеркнули, что тариф для большегрузов в настоящее время уже снижен, прорабатывается вопрос снижения размеров штрафов.