Санкт-Петербург, 24 ноября, 2015, 12:13 — ИА Регнум. Петербургские водители большегрузных автомобилей начали очередную протестную акцию «Улитка» против взимания сборов с фур за проезд по федеральным трассам. Как передает корреспондент ИА REGNUM, дальнобойщики собрались утром сегодня, 24 ноября, на Софийской улице, где состоялось обсуждение дальнейших планов борьбы с системой «Платон», которую в народе уже прозвали «сбор Ротенберга».

ИА REGNUM Акция дальнобойщиков в Петербурге

Маршрут петербургской «Улитки» 24 ноября пролегает по Софийской улице до поворота на Колпино, затем по Московскому шоссе до Кольцевой автодороги, после чего снова возвращается на Софийскую улицу. Фуры двигаются со скоростью около 10 км/ч, фактически блокируя движение по крайним правым полосам.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор движения ТИГР Александр Расторгуев, первый круг должен занять около часа. Затем акция может быть продлена еще на несколько кругов. К участию в акции заявились около 200 фур.

В данный момент сотрудники полиции выборочно останавливают большегрузы и проверяют документы у водителей. Затем им разрешают продолжить движение.

Отметим, на днях в ходе акции «Улитка» правоохранители привлекли 52 дальнобойщика к административной ответственности за мелкие правонарушения.

Как рассказал Александр Расторгуев, аналогичные протестные акции сегодня проводят в Челябинской и Самарской областях. Кроме того, в Петербурге по-прежнему продолжается стоячая забастовка дальнобойщиков на Московском шоссе, по примеру дагестанских коллег. Водители припарковали автомобили вдоль обочины и отказываются выходить на линии. Они намерены фактически жить в фурах минимум до 30 ноября. Дальнобойщики по всей стране недовольны введением так называемой системы «Платон», при которой они вынуждены платить при выезде на федеральные трассы, если грузоподъемность авто превышает 12 тонн.

Массовые акции протеста начались в разных регионах еще 11 ноября. Затем правительство РФ заявило, что пойдет на уступки, и штрафы за неоплаченный проезд с дальнобойщиков будут собирать только в Московской области, а в других регионах РФ система заработает лишь с мая 2016 года. Однако в реальности Росавтодор вместе с компанией ООО «РТ-инвест транспортные системы», 25% которого принадлежит Аркадию Ротенбергу, принялся собирать деньги с 15 ноября во всех регионах страны. Это вызвало новую волну недовольства.

Согласно официальной версии, «Платон» позволит казне заработать около 40 млрд рублей в год, которые должны пойти на ремонт дорог, разбитых фурами. Но водители большегрузов считают такую меру антиконституционной, более того, коррупционной, благодаря которой выгоду получит, например, ОАО «РЖД». По их подсчетам, система должна собрать не по 40 млрд, а по 700 млрд рублей в год. Тариф СВП до 29 февраля 2016 года будет установлен на уровне 1,53 рубля за километр пройденного пути. С 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года он составит 3,06 рубля.

Добавим, в ходе акции протеста в Твери на прошлой неделе погиб один из дальнобойщиков, попавший под машину. После трагедии некоторые участники протеста отказались продолжать забастовку, однако большинство из них намерены добиться полной отмены системы «Платон».