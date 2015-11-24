Вашингтон, 24 ноября, 2015, 11:43 — ИА Регнум. В понедельник, 23 ноября, в официальном Twitter «Игра престолов» сообщили, что изображение полюбившегося поклонникам сериала актера Кита Харингтона, сыгравшего брата ночного дозора Джона Сноу, оказалось на постере к шестому сезону продолжающегося фильма, выпущенного телеканалом НВО.

Скриншот записи из twitter.com/GameOfThrones Оживет ли Сноу?

На плакате Джон Сноу — с окровавленным лицом и явно побледневшей кожей, что может говорить о том, что герой воскрес, однако уже не человеком. Причем одежда на Сноу такая же: форма Ночного Дозора, в которую он был одет в конце пятого сезона, когда его закололи собственные братья Дозора из-за того, что он помог спасти «одичалых» от беспощадности «белых ходоков».

Однако несмотря на то, что в конце предыдущего сезона в последней сцене Сноу предположительно убили, поклонники сериала заявляют, что персонаж должен воскреснуть. В свою очередь, президент телеканала HBO Майкл Ломбардо прокомментировал журналистам, что Джон Сноу, «без сомнений, мертв».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в сентября стало известно, что участие в «Игре престолов» для Кита Харингтона не закончилось и после предположительной гибели его персонажа. Актер заявил, что разглашать подробности развития сюжета он не может, однако подлился, что сериал останется еще не несколько лет частью его жизни.

В ноябре этого года ИА REGNUM передавало, что четыре героя «Игры престолов» навсегда покинут съемочную сцену этого проекта: Джон Сноу, Сирио Форель, Станнис и Мирцелла Баратеон.

Читайте также: Герои «Игры престолов» приняли участие в избирательной кампании на Украине