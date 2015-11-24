Москва, 24 ноября, 2015, 11:45 — ИА Регнум. Вчера КиноПоиск представил первый трейлер псевдодокументальной драмы Артёма Темникова «No сomment». На официальном сайте КиноПоиска трейлер появился вчера, сообщили в пресс-службе интернет-портала.

Цитата из к/ф «No сomment» реж. Артём Темников. 2014. Россия Разговор по душам

Фильм представляет собой две жизненных истории, записанные в дневниках. Во имя первой любви к прекрасной турчанке молодой немец отказывается от своего прошлого, сжигая семейные фотографии. Теперь его зовут Хамза. И он завербован. Алексей Басаргин — капитан российской армии, разведчик, любящий муж и отец. Две разные судьбы, столкновение между которыми неизбежно.

На основе «видео дневников» терориста и разведчика режиссёр пытается разобраться, как экстремистам удается вербовать молодых людей, чтобы впоследствии делать из них боевиков.

В главных ролях Александр Новин, известный по «Восьмерке» Алексея Учителя и сериалу «Апостол» и Леонард Проксауф герой детективной драмы «Белая лента» Михаэля Ханеке.

«Работая над документальным фильмом, в котором был чеченский сюжет, я отсматривал видеоматериалы, где хроника спецназовцев в Чечне перемежалась с трофейной хроникой, которую вели боевики. Было интересно наблюдать за жизнью боевиков, снятой ими самими для личного пользования. Я обратил внимание на одного из молодых боевиков, лицо которого не было похоже на лица других бородачей. Парень европейской внешности, рыжеватый и голубоглазый, чужеродно выглядел в таком окружении, — сообщил Темников интернет порталу — Мне было непонятно, почему молодой человек променял жизнь в своей спокойной стране на нору в лесу, набитую оружием и взрывчаткой. Зачем он ушел от своих родных и жил среди людей, так непохожих на его соплеменников?»

Артём Темников — режиссер, сценарист, член Союза писателей России. Окончил Калужский Государственный Педагогический Университет и Всероссийский Государственный Институт Повышения Квалификации работников кино при Госкино России по специальности режиссер и продюсер. С 2009 года преподавал на кафедре рекламы Института МАСС МЕДИА. Сотрудничая с Первым каналом, Темников снимал рейтинговые тревел-программы, такие как «Вокруг Света», «Русский экстрим», «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым». По заказу Первого канала Артем Темников разрабатывал сценарии и был режиссёром-постановщиком множества документальных фильмов. Его первая картина «Поезд Москва-Грозный» вышла на телеэкраны в 2004 году. Истории жизни нескольких женщин, показанных в фильме, объединила одна тема — Чеченская война. На сегодняшний день Темников снял 15 документальных фильмов и в четырёх кинолентах стал сценаристом. В июле 2015 года на XXVI Открытом российском фестивале «Кинотавр» лента «No сomment» была номинирована на главный приз.

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